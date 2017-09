El consejo de Natalie Pérez: "No hay que irse a dormir sin haber..."

Natalie Pérez disfruta de su gran momento en ficción con "Las estrellas" y fue tapa de revista Gente, en donde dejó picando declaraciones fuertes sobre su intimidad. disfruta de su gran momento en ficción cony fue tapa de revista Gente, en donde dejó picando declaraciones fuertes sobre su intimidad.





"A los chicos que me gustaron siempre me los levanté yo. Él único que me encaró fue mi novio actual", dijo la bella actriz.

natalie-perez.jpg



Sobre cómo lleva la intimidad en pareja, sostuvo sin vueltas: "Siempre hay tiempo para eso. Es consejo: no hay que irse a dormir sin haber hecho el amor con sus parejas".





Y se describió cómo es en el día a día: "Amo de más. Soy heavy, intensa y demandante. Sí, tal vez algo caprichosa, pero de esas románticas que te agasajan con comida o te dejan la cartita en el baño o la billetera".





¡Fuego!