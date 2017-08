El contraataque que prepara Natacha Jaitt tras las declaraciones de Latorre

El viernes, horas después de que surgiera la voz de una ex empleada doméstica señalada como la presunta nueva amante de Diego Latorre, el comentarista se presentó en Intrusos para hablar de todo. "No es justo todo este precio que estoy pagando. Cometí un error y me hago cargo, pero todo muy despiadado", arrancaba su relato el compungido hombre.





Luego, fue Yanina quien en un móvil para Este es el Show, donde se mostró realmente destrozada: "Mis hijos no pueden más, y esto no está siendo fácil. Hoy con mis hijos vivimos un cuadro espantoso a la mañana que no voy a contar, ellos tienen mucha vergüenza y yo creo que esto llegó a un límite. Tienen que parar, porque mi marido no es un asesino, y no lo estoy justificando, esto se convirtió en una burla y él no es tampoco un corrupto o un hijo de puta. Me cagó a mí y a nadie más", decía la panelista.









A pesar de todo aquello, este sábado, Natacha Jaitt volvió a la carga con nuevos chats entre ella y Diego Latorre.





Y como si fuera poco, la mediática prepara un nuevo contraatque para este lunes. La morocha estará este lunes a las 9hs en el programa de Fabián Doman, "Nosotros a la mañana" (El Trece), donde hablará por primera vez tras las declaraciones que hizo Diego en el ciclo de Jorge Rial. Promete tirar una nueva bomba.