El creador de Juego de Tronos... no ve Juego de Tronos

George R.R. Martin es el aclamado autor de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego en la que se inspira la serie de televisión Juego de Tronos. De hecho, también colabora ocasionalmente en el guión de la serie y asesora a los demás guionistas. Lo que Martin no hace es ver Juego de Tronos.





El popular escritor estadounidense reconoció en una reciente entrevista a Metro que no tiene tiempo de ver la serie que el mismo ha contribuido a crear. Obviamente, Martin está al tanto de todo lo que pasa en la serie. Simplemente no tiene tiempo de verla.

En relación, por cierto, a los últimos acontecimientos del show de HBO, Martin ha señalado que cada vez difieren más de los libros. En la serie, por ejemplo, ya han muerto 20 personajes que en las novelas aún siguen con vida.





Por supuesto, en la entrevista ha surgido la inevitable pregunta de cuándo veremos Vientos de Invierno y de por qué se retrasa tanto en su publicación. Martin ha dicho:





"No es que haya comenzado a escribir más lento con los años. El primer libro me llevó seis años y el segundo cuatro. Los autores de novela fantástica que publican cada año lo hacen con libros que tienen menos volumen. No son obras de 1.500 páginas como las mías sino de, por ejemplo, 500. También es cierto que no me estoy haciendo más joven, y la edad no aporta entusiasmo."

Pese a ello, es cierto que incluso aunque publicase Vientos de Invierno ahora mismo, ya sería el que más tiempo le ha llevado. Martin insiste en que su labor escribiendo y sus viajes son lo que le impiden ver esta u otras series.





Fuente: Metro