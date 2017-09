El desnudo total de Florencia Peña a menos de un mes de dar a luz a su tercer hijo copy

Florencia Peña aguarda la llegada de su tercer hijo, Felipe, que nacerá por cesárea a mediados de octubre. "Disfruto de este estado. Me energiza, me pone creativa. El embarazo no es un dogma ni algo sacro, ni una lista de prohibiciones que tildar. El error de muchas es vivirlo como una enfermedad. ¡Estamos creando vida!", dijo la madre de Juan y Toto en una entrevista a Gente.

Además, la actriz realizó una producción muy sexy en Tolombón, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Salta, la tierra natal de su pareja, Ramiro Ponce de León. "Me conmueve la conexión que tiene Rama con Feli. Cuando está lejos, me pide que apoye el teléfono en mi panza y le envía mensajes de audio. Pero más me emociona que aún no sepa cuánto cambiará su vida. Sobre qué nos pasará con todo esto después del nacimiento, no tengo idea", señaló sobre el proceso de padre primerizo que está atravesando el abogado, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.

flor2.JPG



Aunque muchas mujeres se sienten incómodas por aumentar de peso mientras se encuentran en la dulce espera, para Flor no es un problema: "El embarazo es el momento más sexy de mi vida. Siempre veneré todo mi cuerpo... ¡pero la panza es tan sensual! Al menos a mí, las embarazadas me resultan muy atractivas. Mirá Kim Kardashian: se clava treinta kilos ¿Podés dejar de mirarla?".

Incluso, admitió que con su pareja disfrutan mucho del sexo: "Para colmo, Rama no tiene pruritos en la intimidad. ¡Es tan genio! Nos pusimos más creativos y sacamos provecho... ¡Mucho de posturas y truquitos seguiremos manteniendo! Fue un embarazo muy sexual, que disfrutamos con plenitud y sin prejuicios".

flor3.JPG



Por otra parte, opinó sobre las mujeres que la cuestionan por su forma de ser y por realizar campañas hot: "La crítica es limitación propia. Lo que duele es que, en medio de la lucha por nuestros derechos, las más duras vienen de mis pares. ¿Qué les pasa a las mujeres con la libertad de otras? Me angustia, porque es una señal de que no pueden conectarse con quienes son. Entendí que no soy unánime. A lo largo de mi carrera se me pegó por frívola, por puta, por hacerme la graciosa y por mi ideología política. Elegí ser pública y tengo la obligación de lidiar con eso. Pero si cada vez que crea o haga algo voy a tener que pensar en el afuera hostil, será mi fin".

"En casa, la desnudez no es un tema. Lo mejor que puedo hacer como mamá de varones es mostrarles que hay que respetar a las mujeres como elijan ser y manifestarse. Lo que más me enamoró de Rama es que sea feminista sin ser consciente de eso. ¡Qué hermoso es compartir la vida con un hombre que me dio alas, invitándome a ser lo que soy, sin miramientos, condiciones ni planteos!".

flor4.JPG



Por último, Peña contó las últimas novedades de la demanda que está llevando a cabo contra Google , Muy, Yahoo y Crónica por la viralización de un video sexual que pertenecía a su intimidad: "El martes 6 tuvimos la tercera y última audiencia de conciliación. No reconocen el delito, así que iremos a juicio. Comenzarán las etapas probatorias y peritajes. Mi abogada me anticipó que podría llevarnos hasta siete años. ¡Al culpable de filtrar las imágenes jamás pudimos detectarlo!".

"No me importa la guita: ¡quiero condena y jurisprudencia contra el delito informático! Estoy trabajando con un grupo de mujeres con quienes tenemos una mirada de género en pos de una ley de Pornovenganza. Porque hay algo perverso que se genera cuando la víctima es mujer: '¡Que se joda por dejarse filmar o por no tener sexo como se debe!'. Yo pude superar lo que pasó, pero a muchas chicas de secundaria ese tipo de bullying, venganza o extorsión las ha llevado al suicidio".