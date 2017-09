El duro momento de Karina, tras separarse del Kun Agüero

"Le tengo mucho respeto y no voy a tocar el tema en ning煤n lado porque no me siento con derecho, siempre cuid茅 la relaci贸n... Aparte no tengo nada malo para decir", hab铆a indicado la cantante hace algunos d铆as en una entrevista 铆ntima.

Si bien en dicha entrevista indic贸 que estaba "tranquila" y que no pensaba en buscar pareja por el momento, en las redes sociales dej贸 un sospechoso y desafortunado mensaje.

"Aunque uno le ponga ganas, el d铆a as铆 te lleva a querer cortarte las venas. Copado", escribi贸 Karina en su Instagram Storie, aunque luego se arrepinti贸 y lo borr贸.

Sobre su presente sentimental, la cantante hab铆a admitido que "no le escribi贸 nadie": "Mam谩 me escribi贸 no m谩s... No apareci贸 nadie todav铆a y estoy s贸lo pensando en trabajar".

Fuente: minutouno