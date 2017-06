El gran ausente: no irá los Martín Fierro para no exponerse ante la prensa

"Estoy aprendiendo a estar solo, es muy difícil la verdad", afirmó el actor quien recientemente se separó luego de 10 años de estar juntos de su mujer, Julieta Zylberberg.

"La separación es una segunda oportunidad para la paternidad, más de a dos, estamos en esa nueva relación", aseguró también en "Agarrate Catalina" por la emisora La Once Diez. "Estoy concentrado en mi hijo y con Julieta me llevo muy bien así que todo es triste pero fácil"

Consultado sobre los rumores que lo vincularon con su ex compañera de trabajo en Nina, Griselda Siciliani, Lamothe afirmó: "Me molesta que me preguntan siempre lo mismo, como lo de Griselda, ya respondí muchas veces".





Por eso, adelantó que no irá a la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro que se realizan este domingo: "No voy a ir a los Martín Fierro porque es un espacio de mucha exposición, tengo que cuidarme", señaló. "No quiero, por ir a los premios, estar dos semanas más en los medios por este tema".