El gran dolor de Florencia Peña durante su embarazo

La protagonista de "Quiero vivir a tu lado" estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y contó el delicado tratamiento al que debe someterse para que su hijo nazca sano.





"Me pasó algo muy loco: me detectaron trombofilia, algo que no tuve con mis otros embarazos y tengo mi panza llena de moretones pero son moretones de amor... Esto lo voy a tener que hacer a diario durante todo el embarazo para que el bebé nazca sano", explicó casi entre lágrimas.





"La heparina es el medicamento para que el bebé viva, es el oxígeno para el bebé, y es necesario que las mujeres tengan acceso a la cobertura correspondiente", agregó preocupada.





Sobre los pinchazos en su panza, publica Primicias Ya, ella dijo que aprendió a inyectarse sola y que si bien "es un tema" la consuela la idea de saber que a través de este proceso los bebés "nacen sanos y salvos".





"Es algo que voy a tener que hacer hasta el último día del embarazo", remarcó.