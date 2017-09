El hijo de Fort contó algo inesperado sobre la sexualidad de su papá

Felipe, el hijo del millonario Ricardo Fort, tiene una participación muy activa en las redes sociales y responde todo a sus seguidores.





Entre los comentarios, contó un detalle que no se sabía sobre la muerte del chocolatero. ¿Cómo se enteró?

felipe fort 2.jpg



Un fragmento de las conversaciones que tiene Felipe y comparte en Instagram:





-Tu papá era gay?





- Sí.





- Me gusta que tengas la mente abierta y sepas que la homosexualidad es lo más normal del mundo y como cualquier otra sexualidad.





- Uno hace lo que le gusta, si está feliz no hay ningún problema.





- ¿Con quién vivís?





- Con Gus (por Gustavo Martínez, ex de Fort y su tutor).





- ¿Cómo se llama tu mamá?





- Lamentablemente no lo se. No la conozco.





- Cómo extraño a Ricky. Mucho.





- ¿Te molesta que imiten a tu papá?





- No, me re cago de risa.





- ¿Quién es Gus?





- La mejor persona del mundo.





- ¿Te cae bien Virginia Gallardo?





- Sí.





- Si tuvieras la oportunidad de ver a tu papá por 10 minutos ¿qué le dirías?





- No lo dejo ni hablar, le digo de todo.





- Cuando te enteraste que tu papá murió ¿qué hiciste?





- Yo no me enteré, lo presentí (ya sé, no me crean).





- ¿Qué onda los Rolls Royces? ¿Los usan?





- No lo usamos.





- ¿Cuál fue la novia o novio de tu papá que mas quisiste?





- Estoy entre Rodrigo y Julio.