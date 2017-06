El increíble cambio físico y emocional de una ex Rebelde Way

Angie Balbiani Cambió de hábitos, de profesión y debutó en el nuevo programa de su amiga Pampita.

Trabajar con amigas, es trabajar? Nos vemos muy pronto!







En estos años fuera de cámara, la actriz tuvo un hijo que hoy tiene 9 años, Benjamín, se separó, se recibió de periodista y ahora volvió a la televisión con un look TOTALMENTE DISTINTO en Pampita Online, el nuevo programa de la modelo en el nuevo canal KZO... ¡Súper lomazo! Dos caras de la misma moneda: arrancaron las clases! Yo me creo mil con mi vestido de @bendita_conjura y Benja, bueh con el uniforme.

"Con Caro somos amigas desde hace muchos años. La conocí cuando yo aún estaba en el colegio y ella había llegado de La Pampa. Después nos reencontramos cuando trabajó en Rebelde Way. Nos perdimos el rastro y en 2008 tuvimos hijos y vivíamos a una cuadra la una de la otra... Y a partir de ahí nos hicimos mas íntimas", cuenta Ángeles, feliz con su regreso: "El debut de Pampita Online fue muy divertido, un lugar para crear distinto, tiene que ver conmigo como periodista, como persona, y de vez en cuando voy a meter algún gag actoral", contó. Hoy es viernes! Lo arrancamos con este look bomba de @designplusmoda para darle cierre a esta semana alucinante. Soy una bendecida por opción!

"Tiene que ver con una transformación interna, durante mucho tiempo en mi vida no sólo incorporaba alimentos poco saludables, sino que tenía relaciones poco saludables, personas tóxicas... Llegó un momento en que sentí que estaba perdiendo el control, no sólo alimenticio sino social. Decidí dejar de vincularme con personas tóxicas y fue como una consecuencia. Fue un equipo grande, pero una vez que tome al decisión elegi a mi nutricionista Catalina Samán, que me enseñó a comer, a mi psicóloga, a mi profesor de boxeo, son decisiones que uno toma cuando quiere tener una vida más correcta", revela Angie.





Pero el camino al cambio no fue fácil. La periodista contó que paralelamente a su éxito en Rebelde Way, fue víctima del bullying.





No hay un talle o una altura para ser feliz, simplemente se es o no. Sólo hay que competir con uno mismo/There is no size or height for happiness. You choose your happiness. The only competition is with yourself!



"Cuando empece a trabajar en television, algunos compañeros realmente me lastimaban y decían cosas inapropiadas. El bullying duele mucho pero siendo mamá me di cuenta de que el bullying lo enseñan los padres con sus acciones a los hijos. Yo sufrí, la pasé mal y no estoy de acuerdo con que piensen que porque ahora soy flaca lo digo, siempre lo dije. El acoso no es sólo con la gorda, también lo es con la flaca, con la que tiene anteojos, con la que no... Habla de la inseguridad del que lo ejerce", asegura.





¿Pampita tuvo algo que ver en esa transformación? Según la diosa de ojos celestes, para nada. Aunque es una modelo profesional siempre la vio bella, como sucede con todas las amigas. Pero si pudiera dar un consejo a las chicas que realmente quieren cambiar, la clave fue "elegirme, darme cuenta de que yo soy para siempre y que el resto está de manera transitoria en mi vida. Es bueno tener un buen envase pero mejor es tener un buen contenido, lo importante es que nos querramos, que sepamos que no hay nadie más importante. Soy la mejor versión de mi misma y me voy a defender a mi a muerte".





Contexto

Se hizo famosa con su rol de Felicitas en Rebelde Way, la tira de Cris Morena protagonizada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo: era la chica buena que siempre estaba detrás de los pasos de Mía Colucci (Lopilato) y quye sufría algunos conflictos internos por su sobrepeso.