El insólito motivo por el que Pampita llegó tarde a ShowMatch

"Está llegando, lo que pasa que nos dice que está perdida", respondió.

La modelo llegó después de la presentación de El Polaco, su bailarina Solange Baez y su invitada famosa, Barby Franco.

"¿Qué pasó?", le preguntó Tinelli.

"Se me acabaron los datos del celular. No me anda el Waze y no sé llegar de memoria, me pierdo en el barrio, estaba por acá dando vueltas y telefónicamente me ayudaron a llegar", explicó con una sonrisa de oreja a oreja.





Pese a su llegada tarde, Pampita apareció en cámara diosa como siempre, con un vestido corto blanco y pelo suelto.