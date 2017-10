El mal momento de Emilio Disi

"La situación empeoró en los últimos meses. Y esto me obliga a planificar mi verano junto a mi familia, pero también me provoco una recaída en mi salud y prefiero cuidarme y someterme a algunos estudios", agregó Disi, quien, consultado por Infobae, se excusó de profundizar en el tema ya que ahora "todo está en manos de la justicia".





"Este año arrancó con amenazas y no sabemos cómo puede terminar. A este sujeto lo empezamos a conocer cuando se separó de mi hija, hasta me estafó con unos departamentos que íbamos a utilizar para una inversión", concluyó el humorista.





Una relación tortuosa

Por su parte, Ferrer, aseguró: "Mucho no puedo contar porque mi abogado me prohibió hablar. Lo que sí quiero aclarar, porque hubo un malentendido, es que no reclamamos dinero, ni él ni yo. Yo estuve juntada, tuve un hijo, a los 14 años de estar en pareja nos separamos, y de un día para el otro me dejó sin obra social, sin mensualidad, la cuota alimentaria, y nunca tuve una extensión de su tarjeta de crédito. Yo no quiero plata malhabida, a ver si está claro, esto es lo único que puedo aclarar".





"En su momento puse una abogada civil, pero al no estar casada es muy complicado, porque yo fui a reclamar tarde, pero yo no quiero nada, si la justicia va y descubre cosas raras a una persona corrupta, que lo pongan en hospitales, que hagan escuelas, yo no quiero ver nada", recalcó.