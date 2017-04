El maratón de la muerte

Por Roberto Lapalma





Con escasa frecuencia, el cine norteamericano apuesta a películas de acción prescindiendo de las habituales espectacularidades a las que es propenso el género. Día de Atentado es una de ellas, además de un drama policial basado en un episodio real, como fue el atentado terrorista perpetrado durante un maratón, que se disputaba en Bostón, durante el 2013 Como consecuencia de ese episodio hubo tres muertos y, por supuesto, numerosos heridos. Sus autores fueron dos hermanos musulmanes de ascendencia chechena, residentes en los Estados Unidos.

El relato en sí es una pormenorizada descripción de aquel acontecimiento, del cual se involucró hasta el propio presidente Barack Obama, tal la dimensión que alcanzó en su momento. A partir de ese hecho criminal, la trama recorre aquí algunos aspectos tanto investigativos como de la vida personal y familiar de los policías intervinientes, que no eran detectives clásicos sino simples agentes que tanto patrullaban las calles o controlaban el tránsito. O sea, seres corrientes, decididamente anónimos, que si bien la trama no profundiza demasiado en ellos, tampoco se deja de esbozar sus respectivos perfiles humanos y profesionales.

Tal es la propuesta de Peter Berg, que no es más (ni menos tampoco) que un drama policial bien delineado, si demasiados matices ni altibajos, que no decepcionará (demasiado, al menos) a los adeptos al género. Hay sí un elenco que responde satisfactoriamente a sus exigencias (Wahlberg, Goodman, Kevin Bacon a la cabeza) y, si bien la oferta no es alta, ella no llegar a ser desestimable.