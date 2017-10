El mayor temor de Nicolás Riera, el galán de "Las Estrellas": "Siempre pienso que..."

El pasado viernes por la noche, el elenco de "Las Estrellas" se reunió para festejar el gran éxito de la tira, que se ha consolidado como la ficción más vista de este año.

El lugar elegido fue Vita Buenos Aires, en la zona de Palermo. Allí se dieron cita las 5 protagonistas de la tira, Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos, como así también "sus hombres": Esteban Lamothe, Nicolás Francella, Nicolás Riera y Nazareno Casero. Ausentes con aviso: Luciano Castro y Pedro Alfonso (ambos de viaje).

En diálogo con PrimiciasYa.com, Riera se refirió al éxito de la tira que se emite por El Trece: "No me imaginaba que tendía este éxito y tanta repercusión. Yo soy muy pesimista, siempre antes de un debut pienso que al programa le va a ir mal y por suerte siempre sucede que es al revés".

Y reveló: "Me agarra miedo e inseguridad antes de un debut, pienso en que no nos van a ver. Por suerte no va como yo lo pienso. Al ser pesimista las cosas después van bien, esa sería mi cábala".

Sobre su personaje, destacó: "Es muy divertido, hago mucha comida. Justo está metido en el medio de todas las demás historias al estar en el hall del hotel y eso lo hace más entretenido".

Por último, contó: "Con Las estrellas seguimos grabando hasta fines de diciembre y para el año que viene tengo una propuesta para hacer cine, que la tengo que cerrar antes de que termine el año. También hay una propuesta para teatro y tengo que elegir qué voy hacer, es una o la otra".

¡Mirá la entrevista completa con Nico Riera!

Embed Nicolás Riera, uno de los galanes de Las Estrellas, hablo a solas con PrimiciasYa.com ⭐️✨ Publicado por PrimiciasYa.com en Domingo, 8 de octubre de 2017