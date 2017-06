"El Mono" de Kapanga defendió a Andrea Rincón y destrozó a Moria Casán

Es la primera vez que el Mono de Kapanga levanta la voz por cuestiones mediáticas o de la farándula. Pero ahora, el músico tuvo un motivo: salir en defensa de su novia, Andrea Rincón, quien ayer fue vapuleada por Moria Casán desde un ciclo televisivo.

"Andrea Rincón se portó fatal conmigo, me comió toda la heladera, me siguió a Miami para que la haga entrar al Bailando y después me puenteó. Si me quiere me hubiera venido a dar un beso, que no sea mentirosa", había dicho Moria. Y luego agregó: "Dejalo al de Kapanga este, que es un...".

Luego de esas declaraciones, llegó la respuesta del Mono:

"¿Que es un qué, Moria? No entiende lo que decís", escribió en su cuenta de Instagram junto a un video de Rick Fort.

"Qué intriga. A ver, desarrollen, amigos. ¿Qué habrá querido decir el muñeco de cera de Moria?", agregó en otro video.

¿Le contestará Moria? Ya lo veremos.

Mirá!

Si cobrase 0.10 ctvs x cada comentario, tendria mas guita q el Comandante! Ricky, yo se q me escucha, activeme el radar anti boludos por favor! (Los quiero gratiii mi gente, gracias por los consejos jiji) Una publicación compartida de monokpg (@monokpg) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 9:22 PDT