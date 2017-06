El "Mono" de Kapanga habló sobre su relación con Andrea Rincón

Hace unos meses, el rumor de que entre Andrea Rincón y el "Mono" de Kapanga pasaba algo comenzó a rodar por lo bajo, pero sin llegar a mayores. El tema estaba totalmente olvidado hasta que el domingo pasado, durante la transmisión de los premios Martín Fierro todos vieron a la morocha besar cariñosamente al cantante, sentado en su mesa, cuando fue anunciada como ganadora del rubro Revelación.





Las redes sociales estallaron con la sorpresa, y todos los comentarios fueron positivos, ya que ambos son figuras queridas del ambiente. Andrea se hizo cargo del incipiente noviazgo luego, en algunos ciclos televisivos, y ahora fue el turno del Mono, que dialogó con "Agarrate Catalina" por la Once Diez.





Sobre su concurrencia a la gala de Aptra, expresó: "Fue una locura. Yo no estoy acostumbrado a ese medio. Todo fue muy rápido, muchos nervios, tensión, y todavía no sé cómo hice para estar ahí. No vi 'La Leona'. No miro tele... Para mí eso era fantasía. Era meterme en un lado que no me pertenece. Pero si la persona que me está acompañando me necesita, yo estoy ahí".





Luego, sobre el beso en público que confirmó la relación, agregó: "No fue premeditado. No era algo que se venía hablando, y que se hable de mi vida, que se metan en mis calzoncillos, no me gusta mucho. Vengo de una relación de muchos años, tengo un hijo de 15 años. Me separé en noviembre pasado, es algo reciente. Hoy Andrea es mi compañera y yo estoy al lado".





Transitando con novedad los primeros meses de relación y exposición mediática, el Mono habló de lo que siente por Andrea y de lo que fue su lucha contra las adicciones: "A mí ella me da mucha ternura. Desde antes de conocerla me daba ternura. Yo también tengo un pasado picante, difícil. Pero yo hace 24 años que lo superé, ella hace menos de 10 meses que está aprendiendo a estar sobria y no sabe como manejarse porque es algo nuevo y sus emociones están a flor de piel. A veces ella no asimila que está en una etapa nueva, que esto le cambia la vida, que es lo que soñó siempre... Y me dan ganas de acompañarla, de que le vaya bien", dijo.





"Yo le tenía cariño antes de conocerla y ahora que la conozco le tengo mucho más cariño. Estamos empezando algo que está bueno. Para los dos es algo nuevo. Nunca imaginé que me iba a pasar en la vida. Yo tenía la vida armada y de un día para el otro se me cayeron todos los muebles. Y tuve que empezar a rehacer mi vida, con una expareja, con un hijo y ahora con una nueva compañera", indicó.





Y agregó: "Mi curriculum no tiene escándalos, joda... Pero ahora es Andrea Rincón, y podría haber sido otra mujer, pero me tocó conocerla a ella. Ojalá que podamos armar algo lindo, algo sano. Mientras que estemos felices nosotros y nuestro entorno cercano, no importa lo que digan los demás. Aunque a veces lastiman porque hablan por hablar".