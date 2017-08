El nuevo drama de Laura Miller: "Sufro de anorexia nerviosa y anemia"

A Laura Miller le tocó vivir duros momentos a lo largo del 2017. Separada de Nicolás Traut, acusado de estafa, tuvo un ataque de nervios por lo que debió ser internada.





Semanas atrás, la cantante se mostró junto a su actual pareja, Santiago Pérez Salvo, pero las malas noticias siguen llegando.





A través de su cuenta de Instagram, Miller contó que no está atravesando un buen momento de salud. "Estoy filmando para la película 'Una Gran Noche'. Para mí es muy importante después de lo que viví haber podido volver a lo que hice toda mi vida, actuar o cantar, por eso les pido que no me remarquen más que estoy extremadamente flaca, que soy un hueso o que estoy espantosa, como leí por ahí", señaló.





Y agregó: "Yo lo sé más que ustedes y lo padezco todos los días desde hace ya casi 4 meses. Sufro de anorexia nerviosa, anemia y tengo una úlcera en el duodeno ( ulcera péptica ). Los médicos me están tratando. Pero tengo que seguir con mi vida y mi trabajo y hago lo que puedo. Ojalá Dios me dé la fortaleza para curarme rápido. Me he levantado de muchas cosas en mi vida. De esto también lo haré. Gracias. Buen fin de semana para todos".