El palito del Midachi Dady Brieva para Yanina Latorre

Dady Brieva habló sobre el escándalo que sacude a Yanina Latorre y Diego Latorre y opinó que "la infidelidad es un accidente que le puede pasar a cualquiera".





"Yo no creo que alguien deba dejar a alguien por ser infiel; y lo digo en este caso, y conmigo", afirmó en diálogo con La Once Diez y agregó que "el quiebre es estar o no enamorado; no el ser infiel".





En este sentido, dijo: "Si vos le ponés una cámara 24 horas a quien sea, en algo lo vas a encontrar". "A cualquiera nos cabe alguna cagadita, alguna pifia o qué sé yo; por eso me extraña cuando los tipos que son mediáticos o periodistas del espectáculo juegan como a ellos si no les pudiera ocurrir", indicó.





Y continuó: "Mi amigo Luis Ventura se comió un lindo caramelito cuando habló de los demás, de los hijos, de esto y lo otro y después le tocó a él; a mi amigo Jorge Rial también le pasó lo mismo. A todos nos pasa lo mismo".





De todas maneras, indicó que "son situaciones dolorosas", y que "Yo no me cago de risa cuando les pasa porque a mí no me gusta que le peguen en el suelo a nadie".





Respecto a la mediatización del tema, y la catársis que Yanina Latorre hizo en LAM, dijo: "De alguna manera, tiene que pasar algo psicológico. Alguna trabita psicológica debés tener para llevar lo privado a una exposición tan grande".





"La infidelidad es un accidente. Le puede pasar a cualquiera. No creo que alguien deba dejar a otro por ser infiel", opinó.





Por último, sobre la forma en la que algunos hablaron respecto a la infidelidad, dijo: "La tele es muy pacata. Todos hablan de moralidad con la bragueta abierta", concluyó Dady.





Recordemos que Mariela "Chipi" Anchipi, mujer de Dady, y Yanina se han cruzado semanas atrás y la mala onda entre ellas aún se mantiene.





"Yo cuento que hay una pareja en crisis matrimonial. Y donde el marido está hinchado los huevos porque está todo el día trabajando. Yo dije que la banco (a la Chipi) y los destrozaba a él. Que se disculpen ellos conmigo porque me metieron en ese quilombo", había dicho Yanina en su primer día en el Bailando.