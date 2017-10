El pedido de Ricardo Mollo sobre el caso Santiago Maldonado en Santa Fe

Este sábado, Divididos se presentó en el Estadio Cubierto de Unión y brindó un demoledor show, que combinó sus canciones y clásicos de Sumo como Crua-Chan y Nextweek. A su vez, desplegaron una puesta en escena impactante, con múltiples pantallas





El compromiso social de La Aplanadora se hizo presente cuando el cantante y guitarrista Ricardo Mollo, recordó a Santiago Maldonado





En un pasaje de canciones calmas, que incluyó a "Spaghetti del rock" y "Par mil", y luego de interpertar "Como un cuento" (que en su estribillo dice "Debe haber un gran error, yo no lo sé") el ex Sumo afirmó: "Debe haber un gravísimo error, por eso Santiago Maldonado no está apareciendo"





Recordemos que el líder del grupo ya había hecho el mismo pedido en septiembre, cuando la banda se tocó en el Luna Park. Allí, luego de interpretar algunas estrofas de Los Dinosaurios, y tras los cánticos del publico exigiendo la aparición de Maldonado, Mollo comentó: "Charly García escribió en el '82 eso, cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época. Donde todavía teníamos miedo. Y el escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, ¿35 años después? No. ¡No! ¡Nooo!"