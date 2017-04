El Polaco y Silvina Luna ya se quieren casar, pero ella tiene celos de Pampita

Silvina Luna y El Polaco dialogaron con Intrusos y, además de mostrarse súper enamorados, manifestaron sus ganas de contraer matrimonio. "Me dan ganas de formar una familia junto a él", expresó ella.





"Estamos viviendo juntos y ella me está enseñando a cuidarla. Todos los días me sorprende cómo es. Es una mujer con todas las letras y le agradezco a Dios haberla conocido", correspondió el caballero.





Y agregó: "Hoy en día estamos muy bien. Yo estoy muy enamorado de ella y me hace muy feliz. En ese momento, los celos de Silvina salieron a relucir: "Vos le escribiste una canción a Pampita. Eso siempre te lo remarqué".





Más tarde, el Pola sentenció: "Yo nunca me casé, pero con Silvina me casaría. Ahora estoy más grande y antes no tenía las cosas tan claras. Silvina, además de ser una bomba, es una gran persona y gran compañera que todos los días me enamora un poquito más. Me encanta cómo es ella, cómo brilla".





"Los dos somos muy familieros, nos gusta llevar una vida tranquila. Disfrutamos de las cosas muy simples. Nos divertimos mucho. En otras relaciones no era importante el casamiento y con él me despertaron ganas. Me dan ganas de formar una familia", contestó Luna.

