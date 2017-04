El Puma Rodríguez sobre su salud: "Espero un milagro de Cristo"

Hace unos años, el Puma Rodríguez contó que padece una enfermedad incurable a la que le da pelea día a día. Pero ahora, tras realizar en recital en Colombia, el cantante aseguró: "Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo".





"Si Dios me lo permite estaré unos años más, o me iré pronto, no sé", agregó el artista que padece fibrosis pulmonar, y que debe recibir oxígeno todos los días. En ese sentido, reveló que por su complicado estado de salud se encuentra "en manos de Dios".

Puma



No obstante, y tras batallar contra esta enfermedad desde el año 2000, El Puma sigue con su carrera adelante. El 21 de abril sacará un nuevo material discográfico.





Pero cuando fue consultado sobre si estará presente en el próximo festival de Viña del Mar, el cantante fue tajante. "Por ahora no y no sé si algún día vuelva al Festival. Ahora Dios está dirigiendo mi vida, solo Él sabe lo que va a suceder conmigo. Yo por mi parte tengo fe, tengo que seguir este camino y lo que me queda es esperar. Así que por ahora pido dos cosas a la gente: que sigan orando por mí y me incluyan en sus oraciones".