El respaldo menos pensado: Mariana Nannis salió a bancar públicamente a Yanina Latorre

La panelista Yanina Latorre no la está pasando nada bien. Sin embargo, tras conocerse la supuesta infidelidad de su marido, el comentarista deportivo Diego Latorre, recibió la inesperada banca de una vieja enemiga: Mariana Nannis, la mujer del exfutbolista Claudio Caniggia.

En el 2013 hubo un fuerte cruce entre ambas luego de que Latorre haga comentarios sobre la vida que llevaba Nannis en Europa. A su vez, la madre de Charlotte y Alex Caniggia le respondió a través de su cuenta de Twitter con comentarios realmente irreproducibles.

Ahora, Nannis salió a bancar a Yanina en este difícil momento: "Ella no es santa de mi devoción, pero en este momento la han jodido. La víctima es ella. Hay una pu... de mi... que está diciendo que se acostó con el marido. Obviamente que va a tener que mostrar pruebas. y después ella tendrá que fijarse qué es lo que va a hacer".

"No podés salir a decir 'yo me acosté con éste' y joderle el matrimonio a otro, eso no se hace. Pero las pu... de Argentina dan para cualquier cosa, porque se acuestan por una botella de champagne y no les importa si hay familia o no hay familia. Aparte que a los hombres no les importa, porque el tipo que se acuesta con una pu... le importan una mi... su mujer y sus hijos", agregó Nannis en el programa televisivo Implacables.