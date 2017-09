El tuit que provocó la furia de Natacha Jaitt con el periodista de espectáculos de Canal 9

En la jornada del viernes, la conferencia de prensa de Natacha Jaitt terminó de la peor forma. Durante la misma, ella y su hermano Ulises porque, según ellos, el periodista de espectáculos de Canal 9 Pablo Costas se río previo a formularles una pregunta. Acto seguido, decidieron prohibirle preguntar y le quitaron el micrófono. Pero no terminó ahí.

El periodista fue a buscar a Natacha y Ulises a la salida de la conferencia en una esquina. Ellos no solo se negaron a responderle preguntas, sino que le pidieron que se retire argumentando que él les había faltado al respeto.

Ante la insistencia del periodista, Natacha le dijo "tomatela" y le dio un fuerte cachetazo.

¿Por qué la mediática reaccionó así? Resulta que en su cuenta de Twitter, Pablo había respondido con risas a un seguidor tras dar la noticia de que a Jaitt la habían echado de Radio Mega. Este mensaje fue mal interpretado por la morocha y su hermano.

"Este es el tuit que supuestamente le molestó a Natacha. Quiero aclarar que me río porque alguien la compara con Magdalena Ruiz Guiñazú. Y soy yo el que aclara que no me gusta que nadie se quede sin trabajo en el mismo mensaje", le aclaró Costas a PrimiciasYa.com.

Por último, al ser consultado sobre si tomará medidas legales ante lo sucedido, indicó: "Seguramente haré la denuncia por la agresión y amenazas. No entiendo lo que hicieron, estuve muy mal con todo esto que pasó. El tema también lo tocaremos en el programa".

