El último posteo antes de suicidarse

"Dejar de respirar de una vez creo que sería lo mejor... Perdón mi señor Jesús, Cristo, Dios Padre: espero me sepan entender", escribió el músico, acompañando sus palabras con esa selfie sombría, con el gesto de su mano y la mirada desafiante.





Fue entonces cuando uno de sus sobrinos, acompañado por un amigo, se dirigió a la casa de Romero en el barrio Fénix, en Río Cuarto, Córdoba. Los jóvenes debieron ingresar por la puerta trasera de la vivienda. Y allí encontraron el cuerpo sin vida de quien fuera la voz de Banda XII: se había ahorcado.





Si bien por estas horas se investiga la causa de su muerte, según fuentes policiales la razón está clara: se trató de un suicidio. "Estaba deprimido", precisó el comisario mayor Pedro Díaz a medios locales. Y aquel posteo en su cuenta de Facebook no sería más que la confirmación de la que sería su fatídica decisión.





Sergio Walter Romero tenía 34 años, y apostaba a una carrera como cantante solista en el mundo del cuarteto. La popularidad que había adquirido con Banda XXI era su gran carta de presentación. Sin embargo, nada de eso pareció alcanzarle. Y la música tropical nuevamente debe despedir a un ídolo que avisó su final, pero no dejó tiempo.

