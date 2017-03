En su mejor momento: la foto bomba de esta bailarina casi desnuda en el teatro

¡WOW!: la foto bomba de Barby Silenzi, casi desnuda en el teatro. La bailarina, en su mejor momento. Mientras la mayoría de los famosos ya cerró la temporada y anda de recorrida por el mundo, Barby Silenzi sigue firme en Mardel. Sin escándalos a la vista - su drama legal con Francisco Delgado se disipó y el "romance" con el Polaco ya quedó lejísimo-, la mediática bailarina está tranquila y alejada de los titulares.





Su principal ocupación es la pequeña Elenita, que muy pronto cumplirá su segundo añito. Pero esta foto tal vez la vuelva a poner en pantalla. Al menos en Instagram, enloqueció a más de uno. Miren a Barby en uno de sus "vestuarios" (hay poco y nada de ropa) de La gran revista de Mar del Plata. ¡Bomba total! ¿Qué traerá el 2017 para Barby? ¿Vuelve al Bailando?





Recordemos que hace unos días Barby se reencontró con Francisco Delgado. Barby Silenzi tras el reencuentro con Francisco Delgado: "Estamos en planes de llevarnos bien". El ganador de Gran Hermano 2015 viajó hasta Mar del Plata para estar junto a su hija Elena, a quien no veía hace varios días. Durante el verano, la relación entre Francisco Delgado y Barby Silenzi se deterioró y era realmente penoso saber que la pequeña Elenita- hija que ambos comparten- se encontraba en el medio de una guerra fría entre sus padres.





Hace unas semanas desde La Feliz, donde se encuentra haciendo La gran revista de Mar del Plata, la morocha hablaba de su relación con el ex GH, a quien además, acusaba de no ver a la nena. "Te voy a decir algo, Elena hace tres días que me pide por El Polaco, no por él. ¿Lo podés creer? Polaco, Polaco Polaco, Polaco... Le tengo que poner los videos, le tengo que mostrar las revistas", disparaba Barby.





Pero con el correr de los días las aguas se fueron calmando y ahora Francisco Delgado se reencontró con su hija y su ex mujer. El modelo viajó hasta Mar del Plata para disfrutar de uno días de puro amor con Elenita. "Con Francisco estamos en planes de llevarnos bien. Estuvo 4 días acá y la pasamos súper bien. La llevamos a la playa, vino al teatro y nos juntamos con amigos. La gorda estaba feliz", señaló Barby en diálogo con PrimiciasYa.com.