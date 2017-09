¡Escándalo en el Bailando!: Francisco acusó de infiel a Barby Silenzi

Anoche, en el Bailando, Francisco Delgado particip贸 como invitado de la pareja de Nancy Pazos en el Cuarteto de a tres, el nuevo ritmo del certamen. Como era de esperarse, el modelo y su ex pareja, Barby Silenzi, protagonizaron un tenso cruce entre ambos.





"A m铆 me encantar铆a que se enamore, a m铆 me cont贸 que el Polaco le ofreci贸 ser su novia y Barby le dijo que no, y hoy me parece que es al rev茅s", arranc贸 Delgado.





"Nunca podr铆a haber dicho que me la quer铆a sacar de encima, dije que siente y piensa que seguimos juntos cuando me hace los planteos sobre Elena. La veo tres veces por semana, y ella quiere m谩s, no le alcanza. Barby es sumamente intensa conmigo, pero es una excelente madre con mi hija. Siempre digo que es una excelente madre pero una p茅sima ex", lanz贸 luego.

"Me molesta que diga que El Polaco la ayudaba, porque lo principal es estar, y es lo que hago desde antes que nazca Elena, entonces escuchar eso fue muy doloroso", respondi贸 cuando le preguntaron si el ex de Silvina Luna le hab铆a dado dinero a Barby.





Y confes贸: "No creo en la fidelidad de pareja, y evidentemente cuando estuve de novio me sent铆a enamorado pero fui muy infiel, me hago cargo". "Soy quien soy, no es una estrategia, no creo en la fidelidad", a帽adi贸 al respecto.





Pero mientras Francisco hablaba, Barby tuiteaba: "Lo que faltaba, Francisco es mi psic贸logo y sabe todo lo que me pasa y siento y que quiero y necesito", arroj贸.





Finalmente, entre varios de los mensajes que comparti贸 en la red social, la morocha asegur贸 que "No estoy enamorada del Polaco y cerr贸 con una advertencia: "脡l es un p茅simo novio chicas, cuidado". 隆Terrible!

