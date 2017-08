Escracharon a Oriana Sabatini con este look

Oriana Sabatini es una de las mujeres más bellas del espectáculo argentino. En su nueva faceta de cantante pop, lleva los looks más originales y osados al escenario, pero esta vez... no logramos entender qué se puso.





En el marco de la presentación de la nueva colección de Ginebra, la marca de indumentaria de Mica Tinelli, Oriana se subió al escenario del teatro Astral, donde deslumbró con su carisma y sensualidad.





Todo perfecto. Todo divino. Todo menos el catsuit que lució para la ocasión. Una prenda completamente transparente, que dejaba su pecho casi al descubierto y que, claramente, pretendía ser sensual. Salvo por un detalle: una bombacha blanca que estaba muy lejos de elevar la temperatura.





Oriana es la nueva modelo de la marca y para la campaña realizó una producción de fotos muy sensual en la playa: "Me da un poco de vergüenza, creo que cada uno es sexy de diferentes maneras".





La morocha se lanzó este año como cantante solista. Ya sacó su primer tema Love me down easy, y se prepara para el segundo, Stay on run: "Para el verano tengo planeado sacar el disco y comenzar a escribir canciones en español", dijo en diálogo con Gente.





Desde hace un tiempo Oriana está soltera, tras separarse de Julián Serrano y confesó que desde que está sola, los hombres se "lanzan más".





Aunque negó tener algo con Paulo Dybala, aseguró que no le molestaría ser botinera: "Si quiero a una persona y me enamoro, no me importaría que me llamen así. Cuando estoy enamorada voy para adelante".





