¡Está embarazada!

Adabel Guerrero será mamá por primera vez después de un largo tiempo en el que intentó quedar embarazada. Finalmente lo consiguió y tendrá un bebé junto a su pareja, Martín Lamela. La noticia fue confirmada a TN Show por la bailarina, que dio por cierta la información que difundió Daniel Gómez Rinaldi en Implacables. Según indicaron, ya superó los 3 meses de gestación.

En una reciente entrevista con TN Show, Adabel contó que hacía 3 años que estaba buscando ser mamá. Lo intentó de forma natural pero como no logró quedar embarazada decidió ir a una clínica de fertilidad.

"Tengo 38 años y llega un punto que por más que una sea vea vital hay una cuestión biológica que es la cantidad de semillitas que uno tiene, y se terminan, y es una realidad. Así que hay que tomar cartas en el asunto", dijo.





En esa nota, Adabel comentó que no siempre tuvo el deseo de ser mamá. "Siempre sentí una negación, por mi historia familiar y de infancia, que no fue nada linda. Hay cosas que no le quería transmitir a mi hijo, heredadas en el ADN y el carácter, temperamentos que no estaban buenos", confesó. Pero más adelante, esa sensación desapareció y la bailarina cambió de opinión.