¡Comentario super picante! Con esa frase hot, esta mediática hechó por tierra los rumores de crisis en su famosa pareja. "Está todo bien con él, ahora mismo se está bañando, quizás me meto con él" dijo la modelo. Hablamos de la ex Bailando por un sueño, Nicole Neumann y su marido, el jugador de Vélez Sarfield, Fabián Poroto Cubero.

Desde fines del año pasado, cuando pasó por el Bailando, Nicole Neumann (36) viene hablando de cierta crisis que le tocó vivir con Fabián Cubero (38). Sin embargo, a pesar de que semanas atrás reconoció "estar remándola" y aclaró siempre que nunca dejaron de vivir bajo el mismo techo, el fuego en la pareja sigue vivo. Más vivo que nunca.





En una entrevista radial, la modelo minimizó la crisis con el futbolista y se puso picante: "Con el Poroto está todo bien, ahora mismo se está bañando, quizás me meto con él", aseguró, divertida en el ciclo Mati Vázquez Show, de radio UrbanaBA, donde dijo: "Todavía nos bañamos juntos", remarcó, bien pícara la rubia.

"Estamos tratando de fortalecer el vínculo. Seguimos juntos, no es que decidimos separarnos. Por ahora, no. Llevamos diez años en pareja y ocho de casados. Se ve que como no vivimos la crisis de los siete nos tocó la de los diez" dijo la modelo, entre risas. Nicole también se refirió al encuentro de parejas que planteó Cubero en el vivo de ShowMatch.

"La cena con Pampita se postergó porque fue un acuerdo de los hombres. Y además yo también la pateé", lanzó, dejando en claro que la grieta con la jurado de ShowMatch sigue abierta. Cuando le preguntaron a Nicole si vería un programa conducido por su archirrival, los palitos no cesaron. "Como conductora no la conozco. No la miraría a ella como conductora, sólo lo haría si me gusta el contenido del programa", afirmó, justo antes de cerrar con una filosa frase, en tono de humor. "Podría estar compitiendo con mi propio programa a la misma hora que Pampita"