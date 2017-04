Estaba con ganas de mostrar

Al año siguiente vendría el casamiento y el nacimiento de Mía (5), y más tarde la llegada de Rocco (1 año y medio). Pero la felicidad le sería esquiva en 2016, cuando perdió un embarazo y luego le detectaran un cáncer de mama, que venció con gran valentía y del que se recupera favorablemente.





Siempre dispuesta a salir a ganar, como lo hace Mauro cada fin de semana en cualquier estadio, Natalie dio vuelta la página y volvió a mostrarse como la diosa que siempre fue. Por eso esta producción de fotos exclusiva de Ciudad.com, en la que luce toda su belleza. "Cuando empezamos a salir con Mauro, no nos conocíamos y de verdad que dejé todo por amor. Pero yo sentía que tenía que demostrarle quién era, y él a mí. Encima él es bastante celoso. Ahora, a Mauro no le molesta que trabaje, pero después de ocho años en pareja. Hoy en día no me considero botinera, sino que tengo mi empresa de ropa y mi línea de cremas corporales".

La historia de amor de Natalie Weber (30) y Mauro Zárate (30) pasó por todos los estados. Y se fortaleció en la adversidad. La relación con el actual delantero del Watford de Inglaterra comenzó a principios de 2010, cuando el futbolista (por ese entonces en la Lazio de Italia) quedó deslumbrado por la vedette y le propuso nada menos que dejar su carrera para instalarse junto a él en Roma.