Esto es lo que hace Mónica Farro para tener ese cuerpazo

Días atrás, Mónica Farro se cruzó al aire en "Infama" con Pamela Pombo por el tema de trabajar sus cuerpos en el gimnasio y Pombo criticó las abdominales de la uruguaya.

"La realidad es que yo vi sus abdominales y, anatómicamente, no son correctos. Es una opinión nada más", cuestionó Pamela, volcada hace años al físicoculturismo.

Más tarde, este portal dialogó en exclusiva con Farro, quien además de negar las acusaciones de Pamela, defendió el esfuerzo que a diario realiza en el gimnasio y reveló un dato: "… Si no entienden no es mi tema. Me hice una lipo en abril y saqué grasa. Nadie me puso nada", comentó la vedette.

En este marco y, por si a alguien le quedaban dudas al respecto, Mónica Farró compartió en las redes sociales un video en el que se puede apreciar lo intenso de su entrenamiento.

