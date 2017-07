Facundo Arana: "Tuve ofrecimientos de todo tipo, color y forma"

Facundo Arana pasó por el ciclo radias "Falta de respeto" y, además de referirse al éxito de "Los Puentes de Madison", habló de las propuestas indecentes recibidas a lo largo de su carrera como actor.





"Cuando arrancamos el proyecto, el teatro estaba particular. Y al momento de estrenar, salimos con otros tanques, la gente volvió a salir y nos empezó a ir muy muy bien. Tener un cartel de localidades agotadas, en estos tiempos, es una bendición muy grande", comentó sobre la obra.





Luego, contestó si hoy en día puede vivir del teatro: "En mi caso, hoy puedo vivir del teatro pero es muy poca gente la que puede decir esto. Yo soy un bendecido, un afortunado y lo tengo clarísimo. Vivir del teatro es muy difícil...", explicó.





Finalmente, al preguntarle si al inicio de su carrera algún caballero le ofreció dinero por sexo, Facundo tiró: "Sí, recontra. Hay una que recuerdo que si llego a abrir la boca sería un escándalo. En el Bailando me van a querer poner solamente a mí ahí, lo van a sacar a Marcelo Tinelli y a todo el mundo".





Y siguió: "No lo puedo contar porque un caballero no tiene memoria, no puedo hacer ninguna declaración porque si lo llego a contar van a decir 'no lo puedo creer'. Si te digo la suma no lo vas a poder creer. Guita, todo me ofrecía. He tenido ofrecimientos de todo tipo, color y forma. Pero vamos, es la vida... y yo era joven además", concluyó Facu.





