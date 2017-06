Fede Bal confesó el gran misterio: ¿Por qué le fue infiel a Laurita Fernández?

Este lunes, una entrevista en los "Ángeles de la Mañana", Ángel de Brito se la tiró cortita y al pie a Federico Bal. ¿Por qué le fuiste infiel a Laurita?, le disparó el conductor al su invitado.

"Yo me enamoré de Laura mucho cuando bailaba con ella. Llegaba a mi casa con olor a ella en las manos y me pregunté qué me pasaba por qué me pasaba eso. Tuve que hacer mucho para estar con ella para que ella se fijara en mí", arrancó a contar Fede.

"Pero ella desconfiaba. Tal vez hacía bien tal vez, qué sé yo", dijo luego.

"Me hago cargo y no justifico mi error. Los principios pueden ser difíciles en algunas parejas, pero yo no fui sincero. El error es que atenté contra la confianza. Espero tener tiempo para mostrarle a Laura que me equivoqué", agregó.

Luego, Fede defendió a la bailarina de un comentario de una de las panelistas: "Ella me dijo que no se puede construir nada con la duda, y esa frase me quedó. Y llegué un punto que no tuve otra opción que reconocerle que le había mentido y, aunque le había dicho que no había nada, que algo pasó"

Y siguió: "Ella me dijo que hagamos pública la pelea porque no iba a hacer como que todo estaba bien" y agregó con énfasis: "Tenes razón, me equivoqué, te mentí, fui un boludo pero en mi cabeza también me pasaba sentir desconfianza cuando empezamos. Yo estaba lejos, no sabía qué hacía ella allá. Igual nada de lo que digo me justifica. Me equivoqué".

"Hoy estoy intentando demostrarle que tenemos algo lindo por lo que luchar. En ella tengo una amiga, una compañera. Fue mi novia dos meses, y me pasaron cosas mas fuertes que con cualquier otra", concluyó Federico.

