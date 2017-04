Federico Bal le exigió disculpas a Barbie y Nazarena Vélez

Federico Bal le exigió a Barbie Vélez y a su madre, Nazarena, disculpas públicas por las acusaciones que le hicieron en los medios y no pudieron constatar en la Justicia.

"Tengo toda la vida para demostrar que las cosas que dijeron de mí son mentira", comentó. Y agregó: "Quiero que me disculpen por lo que dijeron. Y pienso ir hasta las últimas consecuencias", anunció el comediante en Intrusos.

Luego, negó tener mala onda con el Pollo Álvarez tras la vinculación del conductor con Laurita Fernández: "No tengo relación con él. No la tuve nunca. No sé por qué se habla de ellos", disparó.

"Si pasó algo o no pasó. Yo creo en lo que me dice Laurita, que nunca tuvieron nada. Sobre lo que dice Bam Bam sobre mis encuentros en el verano con Flor Marcasoli, se ve que sabe más de mi vida que yo", ironizó Fede.

Finalmente, le salió al cruce a los rumores que aseguran que su madre, Carmen Barbieri, no está conforme con su noviazgo con Laurita Fernández. "Mi mamá a Laurita la quiere y la admira. A ella le gusta que yo sea feliz", concluyó.