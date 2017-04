¿Flamante botinera?: Sol Pérez confesó en Intrusos cuál es su relación con Lucas Alario

Sol Pérez, la chica del clima de TyC, es una de las mediáticas del momento. Y en los últimos días la vincularon sentimentalmente con el crack de River, Lucas Alario. Hoy, la rubia habló con Intrusos y contó la verdad. Mirá el video al final de la nota.





Damián Rojo se mostró irónico con la repentina exposición de Sol Pérez. "Empezó dando el clima en la tele. Ahora reemplazó a Marcela Baños", comentó acerca de esta nueva figura del ascenso mediático de la farándula argentina.





"Dicen que es la bomba de Lucas Alario", expresó. "Dicen, incluso, que se fue con el Pollo (Joaquín)Álvarez", deslizó. "Dicen que todos los de Combate salieron con el Pollo Álvarez", remarcaron en el programa que conduce Jorge Rial. En una entrevista de Intrusos a Sol Pérez, la rubia aseguró que está cubriendo a Baños en sus vacaciones.

Embed ¡Qué jugador! Te morís cuando te enteres con quién sale Lucas Alario ►► https://t.co/s39WUwoguN pic.twitter.com/ePeLfcQ9Nr — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 22, 2017



Luego, llegó la consulta obligada sobre su relación con el crack de River, Lucas Alario. "Lo conozco, muy buena onda, pero no pasa nada", reconoció. "No quiero futbolistas en mi vida. Basta de futbolistas", agregó. Sin embargo, no cerró la puerta definitivamente. "Por ahora no tiene chances", remarcó, dejando abierta una posibilidad en el futuro.





Luego, Damián Rojo explicó que sol ya estuvo con un futbolista. "Hace un mes se separó de un jugador de Chacarita", informó. Débora D'Amato, por su parte, se limitó a bromear:"No jodan con Alario que está haciendo goles", bromeó.