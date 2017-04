Flavia Palmiero: "Internet me encanta, es el mundo que ya está y hay que subirse"

flolablog.com). La actriz y conductora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo nació esta idea de sumarse al mundo de Internet con un espacio propio. Flavia Palmiero anunció vía redes sociales el lanzamiento de su blog Flola (). La actriz y conductora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo nació esta idea de sumarse al mundo de Internet con un espacio propio.





"No es una idea mía, el mundo en general va hacia eso no quería estar afuera. Además Internet me encanta, veo más la computadora que la televisión. Me gusta mucho de ver todo, enterarme de las cosas, las tendencias, o todo lo que es estilo de vida, viajes, lugares para visitar, lo veo todo a través de Internet. Es el mundo que ya está, no el que viene, y hay que subirse".





Y fundamentó: "Por eso quería tener un espacio libre donde pueda hacer notas, expresarme libremente, compartirlo con los seguidores que me preguntan cosas. Todo el contenido está hecho por mí, manejo yo la cámara... Me divierte, todo tiene que ver con la moda, la belleza, lugares para ir a comer. Tiene que ver con lugares que yo estuve y recomiendo. Hay millones de cosas, esto no tiene techo, es increíble".





Sobre su blog, agregó temas de contenido: "Hay también dos minutos de entrevistas con famosos, es didáctico, por ahora hay 40 posteos, está muy activo. Está todo lo que a uno le interese, es un juego para el que le gusta la moda y la comunicación. La verdad es que lleva mucho tiempo hacerlo".





Y cerró sobre la posibilidad de volver a la conducción en tevé: "Me encantaría volver, siempre tengo a los seguidores que me preguntan cuándo vuelvo. Estuve al frente de políticos al asador y la gente me pregunta cuando vuelve el programa. Hay propuestas pero lamentablemente no se están cerrando".