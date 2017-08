Flor Vigna, influencer a nivel nacional: "Es una construcción que no se logró de un día para el otro"

Florencia Vigna es una de las grandes figuras de la farándula nacional debido a su gran crecimiento de los últimos años, en gran medida gracias a Instagram y a "Combate", el ciclo del cual participó en Canal Nueve.





La rubia está 4° a nivel nacional en cantidad de seguidores en la red social: tiene 1.700.000 seguidores y cada posteo suyo, o historia, tiene miles de comentarios y más de 90.000 "likes" por publicación.

PrimiciasYa pudo mantener una conversación íntima con la novia de Nicolás Occhiato, comentó qué significa estar cuarta en este ranking que encabeza Ruggero Pasquarelli.





"Es re loco, es una construcción que no se dio de un día para el otro. No soy muy hábil con lo que es tecnología, me explican cosas mi novio y mis amigas. Se fue construyendo por Combate, por la gente que me seguía", subrayó.





"Como estaba en Combate y después en Bailando, mostré lo que me faltaba, que era la actuación, estudié desde los 11 años. Quería mostrarlo y decidí hacer sketch vía redes sociales. Ahí empezó el gran crecimiento desde que me hice el Instagram hace 3 años. Creció mucho este verano con los videos que hicimos con mi novio. Ahí empezó todo, por el deseo de querer mostrar lo que hacía", agregó Flor.

Cómo transita el día a día en sus redes sociales: "Cuando estoy en el teatro, en los recreos, trato de tener interacción con el fandom, los vignistas, que están desde el principio. Ahí trato de dar 'me gusta', leo los comentarios de Twitter. Subo una frase que haya usado en el día y siempre tratando de maximizar vía redes algo que me hizo bien a mí. Trato de no mostrar cuando estoy enojada sino de ser un referente positivo para el que me ve. Contagiar algo bueno y no de queja".





Para cerrar, comentó si le parece una presión ser una referente para las nuevas generaciones: "No sé si es una presión, trato de que todo lo que pongan en las redes sé que lo están leyendo. Si tengo un sentimiento malo, no lo maximizo o lo defino de una manera buena. Si posteo 'la pu... madre por qué me pasa esto', maximizás ese sentimiento. Intento sacar una sonrisa del otro lado".