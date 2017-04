Friends tendrá una parodia musical que se estrenará en Off Broadway

La próxima primavera (otoño en el hemisferio norte) se podrá disfrutar de una nueva versión de la clásica sitcom en los teatros de Nueva York. Tal y como informa The Huffington Post, los maestros de la cultura pop y creadores de otras historias como 90210! The Musical!, Bob y Tobly McSmith, han decidido trasladar la historia de Mónica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey y Ross a los teatros de la gran manzana pero en Off Broadway, es decir, en el circuito alternativo al famoso Broadway de grandes teatros e increíbles presupuestos.





La historia de Friends! The Musical!, cuyas entras se pondrán a la venta el próximo julio, seguirá la vida de estos personajes a través de los momentos más memorables y absurdos, pero intentando hacer que todo sea más divertido y entretenido para los fans, destacando momentos únicos, ¡atención a lista temas!





- "The Only Coffee Shop in New York City"





- "45 Grove Street – How Can We Afford This Place?"





- "How you Doing, Ladies?"





- "Hey Ugly Naked Guy Who Lives Across the Street!"





- "We were on a Break!"





- "I'm Gonna Hump U"





- "Oh. My. God. It's Janice!"





- "Will They or Wont They"





- "The Ballad of Fat Monica"





- "Could I BE Anymore.....in Love with Monica"





- "The One Where We Make a Million Dollars An Episode"





- "We'll Always Be There For You"





Cabe señalar que en algunas de las anteriores parodias, los hermanos McSmith han conseguido convencer a estrellas para que realicen un par de cameos, ¿crees que alguno de los seis protagonistas de Friends se prestará a ello?





Fuente: Sensacine