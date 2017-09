Germán Paoloski: "Me gusta hacer cosas diferentes y no repetir"

El viernes, el equipo de "Todo tiene un porqué" (TV Pública), conducido por Germán Paoloski con la compañía de Connie Ballarini, Carolina Di Nezio y Cristián Domínguez, festejó las cien emisiones en un encuentro con periodistas en un bar del barrio de Palermo.

"Estoy muy feliz de festejar los 100 programas, es un ciclo que me hace sentir orgulloso. Tiene un contenido didáctico y educativo pero a la vez tratamos de hacerlo entretenido y creo que lo vamos consiguiendo", señaló Paoloski en diálogo con PrimiciasYa.com.

Además del elenco, estuvieron presentes el director ejecutivo del canal Horacio Levin y el gerente artístico Martín Teitelbaum.

"Me gusta hacer cosas diferentes, no me gusta repetirme. Como desafío me gusta hacer cosas nuevas y me gusta trabajar en la TV Pública con este tipo de programas. Me da mucho placer hacer este programa", remarcó el periodista y conductor.

Por otro lado, recordemos que en mayo Paoloski y su mujer, Sabrina Garciarena, fueron papás por segunda vez: "En el mundo familiar estoy feliz, con dos hijos (León y Beltrán) y una mujer a la que amo profundamente. Sabrina es una diosa que siempre me acompaña en todo y me tiene paciencia. Me siento muy bien también a nivel profesional con tres laburos, hacer este programa, Net en Fox y la radio. Hacer lo que uno le gusta no tiene precio".

Al ser consultado si les gustaría tener una nena, señaló: "Me encantaría. Tenemos dos varones pero no es algo que podamos manejar. Soy muy respetuoso también de los tiempos de la mujer ya que Sabri es la que pone su cuerpo, la que lleva su embarazo por nueve meses, el parto. Es duro todo eso y ella será la que decida si viene otro u otra, sino estamos bien".

¡Mirá la entrevista completa con Germán Paoloski!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino