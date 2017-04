Habló del Bailando y confesó lo que todos querían saber

Este año Pampita volvió a confirmar su participación en el jurado de Showmatch y nuevamente surgieron los rumores sobre la China. Consultada por Nosotros a la mañana, la actual novia del actor chileno dejó en claro que no va a estar en la pista.





"¿Si iría al Bailando? No creo porque este año tengo bastantes cosas. Y no me llamaron. No te voy a mentir y decir 'me llamaron, pero dije que no'. Hace un tiempo sí me llamaron, pero no tengo personalidad para estar ahí. Me dicen algo y me pongo a llorar", expresó.





Además, publica TKM, habló de las situaciones que ocurren muy seguido en el programa. "Pasa algo en el Bailando que es todo como medio en chiste y después salen todos abrazados. Yo no sé separar mucho. Creo que sufriría. Es demasiada exposición, y los horarios de Rufi... Lo descartamos", concluyó. ¿Será cierto o realmente no quiere cruzarse con Pampita?