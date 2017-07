Hackearon el Instagram de Ottavis y descubrieron algo muy fuerte

El diputado nacional José Ottavis denunció en sus redes sociales de Facebook y Twitter que fue hackeado y que esa es la causa de la publicación en Instagram de una imagen íntima suya donde se lo ve duchándose.





"En la madrugada me hackearon mis redes sociales y mi correo electrónico personal. Me llamaron a las 2 am aprox. para avisarme y lo pude comprobar. Subieron fotos que no me pertenecen. Ya recuperé las cuentas y ahora haré la denuncia ante la justicia. Gracias a todos por los mensajes de cariño que me hicieron llegar".