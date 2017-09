Internaron de urgencia a la expareja de El Polaco, Valeria Aquino

Momentos complicados para Valeria Aquino, quien anoche tuvo que ser internada de urgencia en el Instituto Médico Mater Dei de La Plata con fuertes dolores en la zona abdominal que no se calmaban con ningún medicamento.





La mamá de Alma, la hija del cantante tropical El Polaco, deberá someterse a una laparoscopía para extirparle dos quistes en el útero.





Aquino, quien ya padecía de esta complicación desde los tiempos en que convivía con el Polaco, fue postergando la cirugía por distintos problemas hasta que finalmente, los quistes se agrandaron.





Anoche, su mánager, Jorge Zonzini, expresó: "Valeria venía padeciendo malestar y postergando la cirugía desde hace mucho tiempo ya que, además de sus denuncias por lesiones y amenazas coactivas, es sabido que su ex ejercía sobre ella una violencia económica tal que no le permitía poder parar y costearse su operación ya que no contaba siquiera con obra social".