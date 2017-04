La lista del Bailando 2017 tiene cada vez más forma. Parejas y participantes ya tienen confirmada su participación. Se sumaron nuevos y relevantes convocados, mientras otros siguen evaluando la propuesta.

Es el caso del genial actor y humorista Jey Mammon, quien en diálogo con PrimiciasYa.com señaló: "Me llamaron del Bailando hace unos 15 días. Tuve una reunión pero ún faltan definir algunas cosas".

"Falta hablar de algunas cuestiones para poder pensar bien más allá de la dificultad que tengo de enviarle órdenes a las extremidades de mi cuerpo", destacó, con humor, Jey.

Y agregó: "Estaría faltando charlar algunas cuestiones para ver si me mando a hacerlo. Y ver qué hago con mi problema de todo lo que sería moverme. También quiero aclarar que no es el primer año que me llaman para estar en el Bailando y este año capaz que esté si todo se acomoda".

Por otro lado, Jey también estará en la pantalla del Trece con otro proyecto. Hace unos días se supo que estará junto a Pampita en el nuevo programa de entretenimientos que hará la modelo con producción de Nacho Viale. El ciclo se llamaría Todos ganan y saldría al aire los fines de semana.





