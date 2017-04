Jimena Barón y una confesión bomba: ¿con Del Potro en el baño?

Juan Martín Del Potro y Jimena Barón habían coincidido en una fiesta privada en Barrio Parque y que después de haber tenido sexo en el baño, se habían ido juntos del lugar en el auto del tenista. Si bien la actriz desmintió esa información, en el imaginario popular la historia quedó dando vueltas. Video.





Hace unos días, los rumores de romance entre Jimena y Juan Martín volvieron a instalarse, luego de que ella viajara a Miami a alentarlo en el torneo que se desarrolló en la ciudad estadounidense. Y las versiones se hicieron realidad cuando, sin querer queriendo, la ex de Daniel Osvaldo compartió un video en Instagram Stories en el que de fondo se escuchaba la inconfundible voz del deportista tandilense.





Este viernes, la actriz que interpreta a Floro en "Quiero vivir a tu lado" blanqueó la relación en exclusiva para "El diario de Mariana". "Estábamos tomando un helado. ¿Qué querés que te diga? Estamos... me pone nerviosa. Me hago la graciosa, pero no tengo mucho que contar", señaló con respecto al video del deschave.





"Tampoco me gusta generar ese misterio que da lugar a la persecución, que no es mi idea y no me interesa para nada. Esta vez, uno trata de cuidar su vida. Está todo bien, estoy muy contenta", agregó Jime.





Luego, confirmó que su hijo Morrison ya conoce a Delpo y piropeó a ambos: "Son amigos. Uno es el hombre más importante de mi vida y el otro es un amor".





Finalmente, puso blanco sobre negro en el episodio que relató Yanina Latorre. "No tuvo razón, me acusó de violadora en un baño. ¿Cómo le voy a dar la razón? Eso nunca pasó. Hace años que lo conozco a Juan Martín. En esa fiesta nos vimos, pero no estuve en el baño con él", aseguró.