Karina Jelinek habló de las fotos prohibidas que publicó un medio estadounidense

El sitio The Fappening subió 23 imágenes de la estadía de la morocha en Miami junto a Paz Cornú, donde aparecen las íntimas amigas tomando sol: Karina Olga fue captada en topless. (Al final de la nota, podrán ver las imágenes...)





PrimiciasYa habló con la modelo sobre esta noticia que llegó rápidamente a la Argentina y dijo: "No me asusta, siempre hago topless. Fue terrible, salí en muchos medios norteamericanos. Los paparazzi me sacaban fotos todos los días".





"Las fotos son actuales, fui a pasar mi cumpleaños ahí. Me invitaron unos amigos y de paso hice la campaña de mi línea de ropa", comentó.





Tengo la línea Anima Bendita by KJ y además unos lips (labiales) color rojo cereza pasión, que son Regina by KJ. De a poco estoy cumpliendo mi sueño de empresaria, paralelamente a las pasarelas y campañas, que también me gusta", completó Jelinek sobre sus proyectos profesionales. ", completó Jelinek sobre sus proyectos profesionales.









