Karina la Princesita habló de su presunto romance luego de la separación del Kun

Karina La Princesita confirmó su separación con el Kun Agüero hace ya varias semanas y aseguró que prefiere disfrutar de la soltería.





Sin embargo, la cantante no estaría tan sola y fue vinculada a un reconocido galán. Según informaron en Infama, el morocho que conquistó su corazón no es otro que Lucas Velasco, quien en el verano tuvo una relación con la ex de Matías Alé, María del Mar.





PrimiciasYa.com se comunicó con la artista, que gentilmente respondió ante esta inquietud sobre su vida amorosa.







", manifestó laPara completar, dijo: "