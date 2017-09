La asquerosa foto que subió Eva de Dominici y todos criticaron

Eva de Dominici , la enamorada de Joaquin Furriel generó revuelo en las redes cuando compartió una foto en la que se la puede ver posando al lado del inodoro, que se encontraba bastante sucio como si alguien hubiese vomitado allí.





La cosa no sólo quedó ahí, sino que la actriz etiquetó a una amiga comentándole que la imagen le hace acordar a sus "épocas de quiebre".





Los comentarios criticando la foto no tardaron en llegar: "Qué antiestética la foto, qué asco, no entiendo el propósito, me resulto extraña, esta foto tan desagradable no va con vos".





Por el momento, Eva no emitió ninguna opinión sobre lo que sucedió como consecuencia de su post pero tal vez en algún momento lo haga porque hasta se la llegó a acusar de padecer la enfermedad Bulimia.





Embed Ph @jmlecchu Una publicación compartida de Eva De Dominici (@dedominicieva) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 11:23 PDT



