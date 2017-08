La China Suárez recibió agresiones por su hijo en camino y Vicuña estalló

El lunes hablábamos de que cierta calaña de imbéciles que habitan en las redes sociales y que, al parecer, se dedican a agredir bebés y mujeres embarazadas.

Sin mucho más para agregar sobre esta canallada irracional, contaremos que ahora, además de Elenita, la hija de Barby Silenzy y Francisco Delgado y, Bautista, el pequeñín nacido hace sólo semanas fruto del amor del actor Rodrigo Noya y su pareja, Sofía Sorrenti, es la China Suárez quien también comenzó a recibir el mismo tipo de arremetida verbal dirigidas hacia la nena que espera junto a Benjamín Vicuña.

Desde un móvil y, luego de negar el rumores sobre que el bebé que espera sea una nena, el intérprete trasandino se encontró con una inesperada pregunta del notero de Infama, quien lo interrogó sobre las atrocidades disparadas en las redes de las fanáticas de Pampita hacia la China y la personita que la rubia lleva en su vientre.

"No. Menos mal que no lo vi porque me caliento- arrancó Vicuña- Me parece una bajeza espantosa. Hablar de eso para mí es más que sagrado y la gente entiende. De verdad que me descompone".

"La China no está acá, está viajando y la verdad eso no lo vi... no sé por qué pudieron hacerlo porque, como te digo, el tema del sexo del bebé no lo sabemos. Por ahora no tiene ni 3 meses. No sé por qué tengo que dar explicaciones, lo que me dijiste me duele, me molesta y son seguidores que a veces caen en un fanatismo medio raro.", continuó.

Mirá el video de esta nota.

Embed