La Chipi calentó la pista del Bailando y hay rumores de "tensión sexual" con su bailarín

"A mí el vino me pone re bien y el champagne mejor todavía, y si es rosé me encanta. Es como que da para que charles más y se dé una cosa linda, compartís y obvio, ayuda. Como que ayuda a entrar en clima más rápido. Salimos y en los primeros 15 minutos entramos en clima. La noche no puede ser hasta las 6 de la mañana, tenemos que volver, los chicos, tiene que ser rápido, así que ayuda", expresó ante Tinelli y el jurado.

"Hay como una tensión sexual entre ustedes, es bueno que nos creamos lo que están haciendo. Me gustó, siempre me gusta lo que hacen", les dijo De Brito y les puso un 8.

"Me gusta siempre el trabajo de este equipo, cuidado con el exceso de los trucos. Vi show, vi calentura, son muy hot los dos. Chipi, estás hecha una bomba", tiró Pampita.

"A mí me fascinó. Vi fuego en la entrepierna, como que salía calentura, eran el volcán Edna los dos. En un momento de calentura les da por levantar la pierna. Hubo calentura de más y me ofrecieron todo", disparó Moria Casán con un un 10.

"Son de lo mejor, pero les faltó un poco de calentura, me hubiera gustado más toqueteo de entrada", cerró Polino, con un 7.

Al parecer, casi todos los jueces del certamen estuvieron de acuerdo en algo: la Chipi y su compañero le metieron pasión a su excelente actuación.