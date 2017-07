La confesión de Silvina Luna tras separarse de El polaco

El noviazgo de Silvina Luna El Polaco duró tan solo seis meses pero fue tan intenso que hasta llegaron a hablar de casamiento y búsqueda de hijos. El cantante habló de la separación en la pista de Showmatch y la actriz lo hizo en La previa del show (Ciudad Magazine).





"¿Es una separación definitiva?", le preguntaron Paula Varela y Ronen Suarc, según publica El Trece TV. "Hoy sí, necesitamos tomar distancia. Pero viste cómo es la vida, da muchas vueltas. Estoy pasando un momento difícil", aseguró la participante del Bailando. Y acerca de los motivos de la ruptura, agregó: "Acá no hay víctima ni victimario, los dos cometimos errores. Es difícil estar con una persona inestable, un poco me estaba volviendo loca".





"¿Qué te volvía loca?", quisieron saber los conductores. "Las inestabilidades y las cosas que se hicieron públicas (los chats que le mandó El Polaco a su ex, Valeria Aquino). Traté de entenderlos y perdonarlos, pero cuando los vi fueron más fuerte y no pude manejar la situación. Tengo entendido que cuando la ex se enteró que había vuelto conmigo, los publicó. Es muy oscuro y enfermizo estar en una relación así", expuso Silvina.