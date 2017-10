La conmovedora historia de una actriz de Las Estrellas

Julieta Nair Calvo interpreta a Jazmín en Las Estrellas, quien junto a con Violeta Urtizberea, Flor, interpretan a una de las parejas más queridas de la ficción. A corazón abierto, la actriz reveló una conmovedora experiencia que vivió junto al chofer de un taxi.





"Me pasó hace poco que me subí a un taxi y el señor que manejaba me reconoció y me dijo 'vos sabés que yo tengo una hija que es como lo que vos actuás en la novela', y le pregunté qué pasa con eso", comenzó su relato anecdótico.